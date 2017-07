VARESE: FURTO AGGRAVATO E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE, DUE DENUNCE

8 luglio 2017- 10:45

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - Due denunce a Busto Arsizio, provincia di Varese, per furto aggravato in un supermercato e resistenza a pubblico ufficiale. Durante la notte scorsa, dopo diverse segnalazioni di cittadini allarmati da rumori provenienti da esercizi commerciali in viale Boccaccio, gli agenti di polizia hanno individuato due marocchini di 30 e 33 anni, residenti a Busto Arsizio e con vari precedenti. Uno dei due, in sella a una bicicletta e con un grosso pacco di carta igienica sotto braccio, ha cercato di allontanarsi dal supermercato 'MD Market' ma è stato bloccato dagli agenti e si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Poco dopo, nascosto sotto un autocarro parcheggiato, è stato sorpreso il secondo uomo. Il bottino dei due consisteva nella bicicletta, generi alimentari e numerosi rotoli di carta igienica.Entrambi sono subito apparsi estremamente agitati, opponendo resistenza agli agenti sin dal momento in cui sono stati fermati in strada e proseguita anche quando sono stati condotti in commissariato.