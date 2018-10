8 ottobre 2018- 11:23 Varese: gdf dona a onlus 5mila litri di carburanti confiscati

Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Oltre 5mila litri di carburanti confiscati dalla guardia di finanza devoluti a una onlus. E' quanto accaduto nel varesotto, dove la compagnia della gdf di Gaggiolo, su disposizione del tribunale di Varese, ha donato alla onlus Sos Malnate oltre 5mila litri di gasolio e benzina. Si tratta di materiale che era stato sequestrato in due distinte operazioni, eseguite nel 2013 e 2014, a contrasto delle frodi nel settore delle accise. A seguito della sentenza di condanna delle due persone indagate, l'autorità giudiziaria ha ordinato la confisca dei carburanti e ne ha ora disposto la devoluzione a scopi benefici."Siamo molto contenti per questa donazione che ci aiuterà nella nostra missione -afferma il presidente della onlus, Massimo Desiante-. Effettuiamo oltre 6mila servizi l’anno con ambulanze e mezzi speciali per trasportare malati e feriti presso i centri di cura e di riabilitazione. Ovviamente prima di utilizzare i carburanti effettueremo le dovute verifiche tecniche. Ringraziamo il tribunale di Varese e la guardia di finanza per questo importante contributo" .Nel corso dell'anno, le fiamme gialle hanno effettuato donazioni a favore di tre onlus della Valceresio, di capi di abbigliamento e generi alimentari, oggetto di confisca, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria e preliminare verifica della possibilità di destinare al consumo la merce.