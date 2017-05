VARESE: GDF, IN 2017 OLTRE 1,6 MLN ARTICOLI SEQUESTRATI

6 maggio 2017- 16:07

Milano, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 1,6 milioni di articoli sequestrati, 43 soggetti denunciati all’autorità giudiziaria e 21 alle autorità amministrative. Questo il bilancio dei primi quattro mesi del 2017 per i militari dei reparti della guardia di finanza della provincia di Varese che, in attuazione del 'dispositivo operativo' messo a punto dal comando provinciale per contrastare il fenomeno della contraffazione e tutelare il made in Italy, oltre che per la tutela della sicurezza prodotti, hanno intensificato i controlli nei confronti di diversi operatori commerciali, snodi produttivi, organizzativi e di smistamento /stoccaggio di merci. Coinvolte decine di militari che hanno eseguito complessivamente 60 interventi su tutto il territorio provinciale, presso lo scalo aeroportuale di Malpensa e nel corso delle attività di controllo economico del territorio. L’attività appena ultimata ha permesso di sottoporre a sequestro oltre 1,6 milioni di articoli, con la denuncia all'autorità giudiziaria di 43 persone per i reati di contraffazione e frode in commercio. Altri 21 soggetti sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative per l’irrogazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative.Tra gli articoli sequestrati, fanno sapere le fiamme gialle, il primato va ai prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell’Unione europea e nazionale in ordine al tipo di materiali utilizzati o alla potenziale pericolosità dell’oggetto oltre 1,5 milioni di articoli tra cui giocattoli, materiale elettrico, casalinghi, accessori per la casa, accessori di telefonia, bigiotteria, etc.