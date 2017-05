VARESE: GDF, IN 2017 OLTRE 1,6 MLN ARTICOLI SEQUESTRATI (2)

6 maggio 2017- 16:07

(AdnKronos) - Per quanto attiene il fenomeno della contraffazione, quello più colpito è il settore dell’abbigliamento e accessori, con circa 10mila articoli, ma anche occhiali, orologi di lusso e borse per oltre 3mila articoli. Oltre 10mila pezzi sono stati sottoposti a sequestro in violazione della normativa a tutela del made in Italy, prodotti realizzati all’estero e riportanti, invece, false indicazioni di origine e provenienza. Nel corso delle operazioni di servizio, in particolare, i militari della compagnia di Gallarate identificavano un negozio on-line che poneva in vendita, via internet, pezzi di ricambio per auto e moto contraffatti e non rispondenti agli standard di sicurezza imposti dai fabbricanti.Le conseguenti attività poste in essere, permettevano di sottoporre a sequestro circa 1.500 pezzi di ricambio per moto contraffatti ben occultati in un nascondiglio-bunker ricavato in un magazzino di stoccaggio sito in provincia di Rimini. La costante attenzione sulla filiera dei beni di largo consumo e le attività a contrasto della commercializzazione dei prodotti contraffatti e non sicuri, sono rivolte, in prima battuta, alla tutela della salute dei consumatori, ma anche a garanzia del corretto funzionamento del libero mercato e del sistema produttivo nazionale.