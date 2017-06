VARESE: INTENSIFICATI CONTROLLI IN CENTRO E STAZIONI, 3 PERSONE DENUNCIATE

10 giugno 2017- 15:29

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - Tre persone sono state denunciate ieri a Varese in seguito a una serie di controlli condotti dalla polizia, che ha incrementato l'attività per garantire la prevenzione e la repressione dei reati minori in centro e nelle aree delle stazioni ferroviarie della città.Gli uomini della squadra mobile hanno agito in tre distinti episodi: il primo, verso le 16, in un negozio di abbigliamento di Piazzale Trento, dove un gruppo di stranieri ha circondato e minacciato, con un manicotto dell’impianto antincendio e una chiave inglese, un addetto alla sicurezza che, insospettito dal loro atteggiamento, li aveva avvicinati. All’arrivo delle volanti tutti si sono dati alla fuga, ma i poliziotti sono riusciti a intercettare il responsabile delle minacce, un pregiudicato, che è stato bloccato e denunciato.