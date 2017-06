VARESE: INTENSIFICATI CONTROLLI IN CENTRO E STAZIONI, 3 PERSONE DENUNCIATE (2)

10 giugno 2017- 15:29

(AdnKronos) - Qualche ora più tardi, nella stessa zona, un sessantenne italiano già noto alle forze dell’ordine è entrato in supermercato e ha cercato di intimorire un addetto all’antitaccheggio affermando di essere armato; anche in questo caso l’arrivo della pattuglia della polizia ha provocato il tentativo di fuga dell'uomo che ha reagito violentemente, ma è stato immobilizzato e denunciato per minacce gravi e resistenza a pubblico ufficiale.Un ulteriore episodio si è verificato in serata, intorno alle 18, quando una volante è riuscita ad identificare un uomo che stava tentando di compiere una truffa ai danni dell’ufficio postale di via Milano. Insieme a un complice, aveva presentato un falso vaglia postale della somma di 145mila euro, ma la direttrice della filiale, insospettita, ha chiesto tramite Nue112 l’intervento della polizia. All'arrivo degli agenti, il complice si è dato alla fuga; l'uomo invece è stato bloccato e denunciato a piede libero. Dovrà rispondere di tentata truffa aggravata.