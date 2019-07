19 luglio 2019- 20:28 Varese: morte le due persone nell'auto dopo scontro con treno merci

Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Sono morte le due persone che si trovavano all'interno dell'auto andata a schiantarsi contro un treno merci nel varesotto, a Castelveccana. Si tratta, secondo le prime informazioni, di due donne. Per cause ancora da accertare, l'auto avrebbe sbandato su una strada che costeggia dei binari ferroviari precipitandovi sopra dopo una caduta di circa sei metri. Proprio in quel momento, il treno merci stava percorrendo quel tratto di ferrovia in velocità e il macchinista non avrebbe fatto in tempo a frenare.