VARESE: OPERAZIONE ANTIDROGA GDF, 4 ARRESTI E SEQUESTRI PER 12MILA EURO

1 giugno 2017- 10:51

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Quattro arresti, tre auto e 12mila euro sequestrati. Questo il bilancio di una operazione condotta dalla guardia di finanza di Malpensa per il contrasto allo spaccio di sostanze di stupefacenti su tutto il territorio della provincia di Varese. In particolare nella giornata di ieri, sono state eseguite quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti cittadini di nazionalità albanese e residenti nel varesotto ma con ramificazioni anche nell’alessandrino. L’operazione è scaturita da un controllo operato nel mese di febbraio 2016, che aveva portato al fermo di un trentottenne residente nel varesotto, trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina.