VARESE: OPERAZIONE ANTIDROGA GDF, 4 ARRESTI E SEQUESTRI PER 12MILA EURO (2)

1 giugno 2017- 10:51

(AdnKronos) - Le informazioni fornite dall'uomo hanno permesso di risalire all'identità di un soggetto dedito abitualmente allo spaccio di sostanze stupefacenti. E i successivi sviluppi investigativi hanno consentito ai militari, coordinati dalla procura di Busto Arsizio, di individuare un gruppo criminale composto prevalentemente da cittadini di nazionalità albanese, operante nel basso varesotto. Ricostruendo il modus operandi degli spacciatori, i militari hanno accertato che questi incontravano i clienti anche in luoghi aperti al pubblico e in pieno giorno, trasportando la droga in auto nelle quali era stato ricavato un doppio fondo dietro lo stereo. Le dosi pronte per la vendita, contenenti marijuana, hashish o cocaina, venivano custodite all'interno di pacchetti di sigarette.Nel corso dell’operazione, svoltasi con l’intervento di circa 30 baschi verdi e 5 unità cinofile antidroga del gruppo Malpensa, sono state eseguite perquisizioni delle abitazioni e degli autoveicoli in uso alla banda. Al termine sono stati sequestrati circa 12mila euro, frutto dell’attività di spaccio e tre autovetture con doppifondi utilizzati per trasportare illegalmente la droga.