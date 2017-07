VARESE: OPERAZIONE RED CHANNEL, FRODE IVA PER 720MILA EURO, 146 DENUNCE

6 luglio 2017- 12:37

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Acquistavano merce tax free in giro per l'Italia e poi si facevano restituire l'Iva a Malpensa, ma era stabilmente residenti su territorio italiano e dunque privi dei necessari requisiti per gli acquisti agevolati. nei guai 146 cittadini di etnia cinese che sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Malpensa nell'ambito dell'operazione ribattezzata 'Red Channel'.L’attività investigativa ha permesso di scoprire che numerosi beni di lusso di note griffe nazionali ed internazionali venivano acquistati da cinesi residenti in Italia: si presentavano presso attività commerciali sparse sul territorio nazionale, per effettuare l’acquisto della merce utilizzando il proprio passaporto cinese o di connazionali ed attestando, quindi, falsamente di essere residenti fuori dall’Unione Europea. Successivamente, si presentavano presso le società di Tax Refund dell’Aeroporto di Malpensa, al fine di ottenere la restituzione dell’Iva utilizzando in alcuni casi anche biglietti aerei falsi. In tutto hanno percepito indebiti rimborsi per 720mila euro. Durante le indagini è emerso anche un vero e proprio sistematico commercio illegale dei beni di lusso, veniva effettuato anche attraverso l’utilizzo di un’apposita piattaforma informatica che ha permesso di conseguire illeciti profitti, oggetto di approfondimenti di natura fiscale. Molte le perquisizioni effettuate, anche nei pressi degli outlet di Serravalle Scrivia, Firenze e Noventa di Piave, vicino ai quali molti cinesi avevano un appartamento.