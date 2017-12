VARESE: PERQUISIZIONI POLIZIA NEI CONFRONTI DI MILITANTI ESTREMA DESTRA (3)

12 dicembre 2017- 09:15

(AdnKronos) - Quest’ultimo, opera settecentesca ristrutturata per volontà del gerarca nazista Heinrich Himmeler, è divenuto famoso poiché luogo di riunioni e riti segreti ed esoterici ai quali era ammessa soltanto un’élite di Ufficiali delle SS.I fatti per i quali si procede si collocano alla fine dello scorso anno quando sul Monte San Martino di Duno (Varese), poco lontano dal Sacrario eretto in memoria dei caduti partigiani, una trentina di militanti di Do.Ra. ha dato vita ad una manifestazione commemorativa posizionando sul terreno una 'croce tiwaz' ed una corona di alloro con i colori della bandiera nazista per ricordare i morti dell’esercito tedesco. Analoga iniziativa è stata ripetuta lo scorso 18 novembre. Oggetto di indagine da parte della Magistratura e della Digos di Varese è stata anche la petizione on line, organizzata provocatoriamente dall’associazione lo scorso gennaio per 'chiedere la messa fuori legge dell’A.N.P.I.'.