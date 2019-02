16 febbraio 2019- 16:09 Varese: pluripregiudicato pronto a partire per l'Egitto, arrestato

Milano, 16 feb. (AdnKronos) - Catturato un latitante e pluripregiudicato. Gli agenti di polizia di Gallarate (Varese) hanno arrestato nelle prime ore della mattina un 44enne italiano nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione della Procura di Napoli in esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di otto mesi di reclusione per tentata corruzione. L'arrestato, che stava per imbarcarsi per l'Egitto, è stato scovato con il sistema 'Alert alloggiati', che trova latitanti che dimorano in strutture ricettive. In questo caso, l'uomo sii trovava a Somma Lombardo, nel varesotto.