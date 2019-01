4 gennaio 2019- 12:57 Varese: Protezione civile, su Martica in azione 2 elicotteri e un canadair

Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Sui boschi del monte Martica, l'area del varesotto in fiamme dalla serata di ieri, "sono all’opera oltre 150 persone per spegnere l’incendio, quasi cento volontari della Protezione civile e oltre 50 vigili del fuoco. Come Provincia abbiamo sul campo 11 volontari. Al momento sono attivi un canadair e due elicotteri, attivati tramite il protocollo regionale, 'servizio di lavoro aereo in ambito di protezione civile per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi nel territorio regionale della Lombardia' con base a Cassano Magnago (Va) ed Erba (Co)". Lo afferma Alberto Barcaro, consigliere delegato alla Protezione civile della provincia di Varese, facendo il punto sugli interventi in corso."Il canadair -spiega Barcaro- ha effettuato 17 lanci; questo velivolo opererà ancora per due ore circa, dopodiché verrà effettuato un cambio equipaggio a Genova e riprenderanno le operazioni di spegnimento". E "un nuovo rifornimento verrà effettuato a Cameri verso le 14.30 e in seguito altre due ore circa di operazioni, se necessario". "Stiamo seguendo da vicino le operazioni -conclude Barcaro- e mi preme ringraziare tutti i volontari e i vigili del fuoco per l'impegno profuso a tutela del nostro territorio".