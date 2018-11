20 novembre 2018- 09:00 Varese: quindicenne sequestrato da baby gang e torturato

Milano, 20 nov. (AdnKronos) - Lo avrebbero prima sequestrato e poi torturato per ottenere alcune informazioni su una persona sua amica: è accaduto a Varese, secondo quanto riporta 'La Prealpina', dove una baby gang avrebbe chiuso per tre ore un quindicenne all'interno di un garage, lo avrebbe legato a una sedia e minacciato. I componenti della gang gli avrebbero anche strappato un orecchino per poi postarlo indossato in un video su Instagram. Sarebbero addirittura arrivati a minacciare il fratellino della vittima. Quest'ultima però ha raccontato tutto ai genitori che hanno sporto denuncia alla Squadra Mobile che ha dato il via alle indagini coordinate dalla locale Procura.