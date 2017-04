VARESE: SORPRESO CON 60 GRAMMI DI COCAINA, ARRESTATO

29 aprile 2017- 16:25

Milano, 29 apr. (AdnKronos) - Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri a Origgio, in provincia di Varese, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua vettura i militari hanno trovato 60 grammi di cocaina, 3 di eroina e 5 di hashish. Il 27enne, cittadino marocchino, senza fissa dimora e irregolare, è stato intercettato dalla pattuglia dei militari della Stazione di Caronno Pertusella mentre usciva, a bordo di un’auto, da una zona boschiva nota come luogo di spaccio. L'uomo ha tentato di fuggire, ma è stato arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio.