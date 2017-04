VARESE: SPARA A CARTELLI STRADALI CON FUCILE AD ARIA COMPRESSA, DENUNCIATO

26 aprile 2017- 21:23

Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Giocava a fare il cecchino sparando dalla finestra di casa ai cartelli stradali sottostanti. Per questo un cinquantenne è stato denunciato dalla polizia. E' accaduto la scorsa domenica a Gallarate, nel varesotto.L'uomo è stato individuato dagli agenti del commissariato di Gallarate intervenuti nei pressi della rotatoria tra via Assisi e via Monte San Martino, a seguito della segnalazione di un passante che aveva riferito loro di aver udito alcuni spari. Ricostruendo i fatti dalle dichiarazioni raccolte, i poliziotti hanno individuato il probabile appartamento dal quale erano stati esplosi i colpi e hanno deciso di recarsi sul posto.Una volta raggiunto lo stabile, però, hanno notato un'auto che stava tentando di allontanarsi frettolosamente e hanno deciso di fermarla per effettuare un controllo. Alla guida c'era il cinquantenne la cui abitazione è stata immediatamente sottoposta a perquisizione. All'interno è stata trovata una carabina ad aria compressa dotata di un cannocchiale di precisione, munizionamento composto da piombini metallici ed un puntatore laser. L'uomo è stato quindi accompagnato in commissariato e denunciato in stato di libertà alla procura di Busto Arsizio.