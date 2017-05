VARESE: TAVOLO TECNICO PREFETTURA-ENEL PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

5 maggio 2017- 17:25

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Rafforzare la collaborazione tra Enel e Prefettura di Varese per garantire la massima sinergia a tutela della collettività e della sicurezza territoriale in prossimità delle linee elettriche, con particolare attenzione alla manutenzione e al taglio piante. Questo l’obiettivo del tavolo tecnico che si è svolto ieri mattina a Varese tra la prefettura di Varese ed Enel, a cui hanno preso parte i rappresentanti della Regione Lombardia, del comando provinciale dei carabinieri, della Provincia, degli enti Parco e delle Comunità montane della provincia di Varese.Le attività della prefettura di Varese si incontrano quindi con l’impegno messo in campo da e-distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione dell’energia elettrica, attraverso la condivisione del patrimonio di esperienze e pratiche territoriali specialistiche acquisite negli anni e l’obiettivo della prevenzione per una efficace gestione delle emergenze: "Quello tra Enel e prefettura di Varese - spiega il prefetto di Varese Giorgio Franco Zanzi - è un rapporto di collaborazione già consolidato nel tempo, destinato a crescere e svilupparsi ulteriormente alla luce di questo incontro. Siamo costantemente impegnati a valutare attentamente le iniziative più opportune volte a migliorare e garantire la massima sicurezza della collettività e del territorio varesino. Crediamo sia fondamentale la stretta sinergia con i gestori dei servizi pubblici e gli enti competenti con l’obiettivo di prevenire potenziali rischi connessi agli impianti e disservizi nella distribuzione dell’energia elettrica".Sul territorio varesino "e-distribuzione gestisce impianti e infrastrutture che svolgono funzioni fondamentali per la collettività", sottolinea Vincenzo di Luozzo, Responsabile e-distribuzione per la Lombardia. La "nostra priorità è assicurare la distribuzione di energia elettrica in totale sicurezza per il territorio grazie ai piani di manutenzione, allo sviluppo di nuove tecnologie e al profuso impegno delle squadre operative garantiamo un livello di servizio eccellente e sicuro. Abbiamo individuato potenziali rischi connessi all’incuria del verde al di fuori delle aree di nostra competenza; rami e piante pericolanti, abbattendosi sulle linee elettriche, possono comprometterne la sicurezza. Lavoreremo con la prefettura di Varese per sensibilizzare gli enti pubblici, i cittadini e le imprese su questo tema al fine di continuare a garantire un servizio elettrico di qualità".