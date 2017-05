VARESE: TAVOLO TECNICO PREFETTURA-ENEL PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO (2)

5 maggio 2017- 17:25

(AdnKronos) - Frutto di un articolato percorso di collaborazione tra prefettura di Varese, Affari istituzionali di Enel ed e-distribuzione, il tavolo tecnico ha rappresentato un’occasione di confronto per valutate le opportune misure e iniziative per la manutenzione delle piante ad alto fusto presenti in prossimità delle linee elettriche che attraversano il territorio della Provincia di Varese. L’attività di manutenzione e taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi, piante ad alto fusto e rami, in particolare in presenza di condizioni meteorologiche avverse, cadano o interferiscano con le linee elettriche, compromettendo la sicurezza e l’efficienza operativa degli impianti. E-distribuzione attua piani di manutenzione e taglio piante programmati all’interno delle proprie fasce di competenza adiacenti agli impianti. Allo stesso modo, gli interventi andrebbero estesi agli alberi che presentano un precario stato di conservazione e che, pur essendo fuori fascia, in occasione di condizioni meteorologiche avverse interferiscono comunque con le linee elettriche, costituendo una potenziale fonte di rischio per la sicurezza territoriale. Per questo motivo, è fondamentale lo sviluppo di nuovi strumenti istituzionali e la ricerca di rinnovate sinergie con enti pubblici, imprese e cittadini della provincia di Varese a cui è richiesta la massima collaborazione per tutelare il territorio garantendo la massima sicurezza per la collettività.