3 dicembre 2018- 10:56 Varese: trovato a Laveno in ipotermia nella sua abitazione

Milano, 3 dic. (AdnKronos) - Un uomo di 62 anni è stato trovato in stato di ipotermia per il freddo nella sua abitazione a Laveno, in provincia di Varese, e subito soccorso dal 118. L'Areu spiega che l'uomo è stato trasportato d'urgenza a Lecco, la prima cardiochirurgia disponibile, per l'avvio della circolazione extracorporea. L'uomo abita in via De Amicis a Laveno.