24 novembre 2018- 19:06 Varese: uccide a Parigi l'ex davanti a figlia 8 anni, arrestato a Malpensa

Milano, 24 nov. (AdnKronos) - La polizia in servizio allo scalo aereo di Malpensa (Varese) ha arrestato un cittadino senegalese ricercato in campo internazionale per omicidio. L'uomo si è presentato al controllo passaporti intento ad imbarcarsi su un volo diretto a Dakar esibendo un lasciapassare rilasciato dal Consolato senegalese. L'approfondimento tramite la banca dati ha permesso di risalire a un vecchio permesso di soggiorno del 2001 e alle generalità dell'uomo, destinatario di un provvedimento di espulsione nel 2002.L'ulteriore interrogazione nella Banca Dati Schengen ha fatto emergere, sotto altre generalità, un mandato di arresto europeo: l'uomo era ricercato dalle autorità francesi per omicidio. Dai rilievi fotodattiloscopici e dalla comparazione effettuata dal Servizio centrale di polizia Scientifica, è emerso che il passeggero G.A., 45 anni, era proprio l’omicida ricercato. La sera del 15 novembre scorso, in un condominio di Aubervilliers, cittadina della periferia di Parigi, ha accoltellato a morte l'ex convivente, sua connazionale, colpendola più volte al petto. Un delitto commesso alla presenza della figlia della vittima, una bimba di soli 8 anni che, sentita dagli investigatori, aveva indicato nell’ex convivente della madre, padre del suo piccolo fratellastro, l’autore del fatto. Dopo aver commesso l'omicidio il 45enne avrebbe raggiunto l'Olanda, quindi da Malpensa era pronto a volare a Dakar. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Busto Arsizio a disposizione della Corte d’Appello di Milano, autorità giudiziaria competente per l’estradizione.