VATICANO: ASSOREL, NAVARRO VALLS HA RIVOLUZIONATO IMMAGINE PAPA

6 luglio 2017- 12:50

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "Joaquín Navarro Valls ha rivoluzionato l’immagine e il ruolo mediatico del Papa con stile, forza, scienza". Così Filomena Rosato, presidente di Assorel, sulla scomparsa di Joaquín Navarro Valls, ricordando che "è stato il primo grande innovatore a ricevere il Premio Assorel alla carriera per aver impresso una svolta significativa alla comunicazione dell’istituzione per eccellenza, la Chiesa". Nel 2006, il direttore della salasStampa della Santa Sede e portavoce di Papa Giovanni Paolo II, fu premiato dall’associazione con il 'premio Assorel alla Carriera' per aver contribuito a rivoluzionare l'immagine e il ruolo mediatico del papato nello scenario mondiale. "In un momento storico e sociale molto delicato, la Chiesa era bisognosa di dare impulso all'ecumenismo per riavvicinarsi all'individuo, per riportarlo alla fede. Navarro ha potuto lavorare su un grande comunicatore naturale e spirituale come Carol Wojtyla affiancandolo con scienza e coscienza esaltando l'aspetto più nobile della comunicazione nella sua funzione sociale, umanizzando e portando luce su uno dei papati più amati e rivoluzionari della storia della Chiesa di Roma" conclude Rosato.