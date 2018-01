VENETO: 1200 DOMANDE E 900 ASSEGNI PER IL LAVORO RILASCIATI DAI CENTRI PER L'IMPIEGO

30 gennaio 2018- 16:28

Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - A due mesi dall’avvio dell’iniziativa sono circa 900 i disoccupati veneti in possesso di un assegno per il lavoro, il nuovo strumento finanziato dalla Regione del Veneto che permette ai disoccupati over 35 di ricevere assistenza personalizzata gratuita nella ricerca di una nuova occupazione. In 500 hanno già intrapreso un percorso di ricollocazione in uno degli 81 enti privati accreditati, usufruendo di servizi di orientamento, counseling e inserimento lavorativo o frequentando corsi di formazione per l’aggiornamento delle competenze. I centri per l’impiego della provincia di Vicenza sono quelli che hanno erogato il maggior numero di assegni (206), seguiti da quelli delle province di Venezia (170), Treviso (157), Verona (125), Padova (119), Rovigo (50) e Belluno (44).L’assegno per il lavoro consiste in un titolo di spesa virtuale, compatibile con la Naspi e altri strumenti di sostegno al reddito, che i disoccupati in possesso di determinati requisiti possono richiedere ai centri per l’impiego del Veneto e utilizzare per acquistare servizi qualificati di assistenza alla ricollocazione da una delle oltre 300 sedi accreditate in tutto il territorio regionale.