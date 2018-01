VENETO: 1200 DOMANDE E 900 ASSEGNI PER IL LAVORO RILASCIATI DAI CENTRI PER L'IMPIEGO (2)

30 gennaio 2018- 16:28

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Una volta ottenuto l’assegno, di importo variabile fino a un massimo di 5.242 euro, il cittadino può scegliere liberamente l’ente al quale rivolgersi, che otterrà un rimborso commisurato ai servizi erogati e all’eventuale collocamento del disoccupato con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi. Per richiedere l’assegno è possibile recarsi presso il Centro per l’Impiego del proprio territorio o registrarsi al portale www.cliclavoroveneto.it e utilizzare il servizio “Centro per l'Impiego Online” alla voce "Domanda assegno per il lavoro". In caso di candidatura online, sarà comunque necessario recarsi al centro per l’impiego per perfezionare la propria richiesta e verificare la sussistenza dei requisiti. Una volta ottenuto l’assegno dal centro per l’impiego, l’ente scelto in fase di adesione contatterà l’interessato per un primo appuntamento e per definire con l’aiuto di un tutor il piano di attività da seguire.