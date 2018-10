23 ottobre 2018- 16:44 Veneto: 125 mila adesioni a Garanzia Giovani, in 71mila hanno trovato lavoro

Venezia, 23 ott. (AdnKronos) - Sono 125 mila i giovani che hanno aderito a Garanzia Giovani in Veneto, l’iniziativa contro la disoccupazione giovanile riservata ai Neet di età compresa tra i 15 e i 29 anni. È quanto emerge dal report trimestrale di monitoraggio a cura di Regione del Veneto e Veneto Lavoro.Tra luglio e settembre 2018 le adesioni sono state circa 5.300m con circa 4 mila patti di servizio stipulati nell’ultimo trimestre: un flusso piuttosto elevato nonostante la concomitanza con il periodo estivo. Il totale complessivo dei giovani presi in carico dai servizi per l’impiego pubblici e privati in Veneto sale quindi a quasi 83 mila. I giovani che hanno trovato lavoro dopo l’adesione sono complessivamente 71.307, il 65% degli iscritti, e molti di loro risultano tuttora occupati. La maggior parte dei giovani ha sottoscritto un contratto a tempo determinato (32%) o di apprendistato (27%), ma 13 su 100 hanno stipulato sin da subito un contratto a tempo indeterminato. Il 18% dei giovani ha trovato lavoro in provincia di Vicenza, seguita da Treviso e Padova (16%), Verona (13%), Venezia (12%), Rovigo (4%) e Belluno (3%), oltre ad una quota di giovani che ha trovato lavoro fuori regione, principalmente in Lombardia. I settori nei quali si concentrano gli ingressi dei giovani sono il turismo, l’industria metalmeccanica e il commercio. Un giovane su 10 ha avuto occasioni di lavoro nel comparto del ‘made in Italy’, soprattutto industria alimentare, legno-mobilio e occhialeria.