23 ottobre 2018- 16:44 Veneto: 125 mila adesioni a Garanzia Giovani, in 71mila hanno trovato lavoro (2)

(AdnKronos) - “Il Veneto rappresenta un modello virtuoso nel panorama nazionale nell’attuazione del Programma Garanzia Giovani – sottolinea l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan - Siamo la regione con la più alta percentuale di giovani presi in carico rispetto al numero di adesioni valide. Il passaggio dall’adesione alla stipula del patto di servizio, necessario per poter usufruire dei servizi previsti, è pressoché immediato, con un tempo di attesa medio di 4 giorni. A differenza di quanto accade in altre regioni, inoltre, non ci limitiamo all’offerta di tirocini, ma strutturiamo percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo che possano fornire ai giovani gli strumenti per un inserimento nel mercato del lavoro stabile e duraturo". "In Veneto 4 giovani su 5 tra quanti hanno sottoscritto un patto di servizio con Garanzia Giovani , si dichiara soddisfatto dei servizi ricevuti e del grado di professionalità e disponibilità degli operatori: e questa è per noi la cosa più importante”, conclude.