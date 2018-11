28 novembre 2018- 18:20 Veneto: 30 allevatrici con tre agnellini 'occupano' Consiglio regionale

Venezia, 28 nov. (AdnKronos) - Trenta allevatrici venete, tre agnellini e un Border collie femmina, sono state ricevuti oggi a Palazzo Ferro Fini sede del Consiglio regionale dal Presidente Roberto Ciambetti, per sostenere un progetto di legge regionale che riconosca la transumanza quale patrimonio culturale immateriale da parte dell’Unesco. "La cosa potrebbe sembrare scontata – ha detto Chiara Bortolas Vice responsabile nazionale Donne Impresa di Coldiretti – ma il Veneto non rientra tra le regioni nell’elenco originario. Abbiamo lasciato le stalle e i monti per raggiungere la laguna e rivendicare la presenza di questo rito anche in questo territorio al fine di trovare il giusto spazio nella prossima discussione prevista per marzo 2019”.Vita all’aria aperta, fuori alle intemperie, guidate da una passione antica le ragazze che ancora praticano la pastorizia sono quasi un centinaio e compiono lunghe o brevi traversate di terra, tutelando razze in via d’estinzione mantenendo una valenza zootecnica regionale che conta 55 mila pecore, 17 mila capre per un totale di meno di 72 mila esemplari.