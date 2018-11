28 novembre 2018- 18:20 Veneto: 30 allevatrici con tre agnellini 'occupano' Consiglio regionale (2)

(AdnKronos) - "Una frazione inferiore all’uno per cento del totale italiano, ma non per questo non meritevole di attenzione – ha spiegato Bortolas – con l’occasione sosteniamo il ripristino delle vie dei pascoli quale percorso turistico rurale, caratterizzato dalla forte identità e connotazione archeologica per svolgere un mestiere in armonia con le nuove regole di circolazione in un territorio ormai urbanizzato". “Il testo legislativo si compone di circa tredici articoli e seguirà l’iter amministrativo dopo essere stato condiviso dai capi gruppo ed aver superato le commissioni per essere approvato", ha detto Nicola Finco della Lega Nord.Il plauso di Silvia Bosco coordinatrice confederale di Donne Impresa intervenuta all’evento ha evidenziato il grande lavoro di recupero degli antichi mestieri profuso dal coordinamento veneto. Dalla bachicoltura alla pesca fino alla pastorizia sottolinea l’attenzione dell’organizzazione agricola verso certe tematiche e una forte sensibilità della politica istituzionale.