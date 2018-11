28 novembre 2018- 18:20 Veneto: 30 allevatrici con tre agnellini 'occupano' Consiglio regionale (4)

(AdnKronos) - “In sede di bilancio faccio un appello – ha sollecitato infine il direttore Pietro Piccioni - perché i temi da affrontare vadano oltre l’ordinario. Il comparto guarda avanti con forza ma non neghiamo le grandi difficoltà. Pensando al tesoro di ovini e bovini non si può dimenticare l’urgenza di un piano nazionale di gestione del lupo, non neghiamo le prime rilevazioni del focolaio di Blue Tongue proprio nelle zone più vulnerabili: il virus blocca gli spostamenti dei capi che tra l’altro devono essere vaccinati". "Questo significa un tracollo per il reddito delle imprese già compromesso da una crisi dei consumi che perdura da anni, Serve maggiore concentrazione di fondi per tutelare l’unica produzione di zucchero nostrano aiutando i bieticoltori. I conti della regione devono inoltre tener presente che le conseguenze climatiche facilitano il proliferare di insetti. La cimice è stata un flagello quasi quanto un’avversità atmosferica e va controllata in previsione della prossima annata agraria”, ha concluso.