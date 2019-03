8 marzo 2019- 12:14 Veneto - Usa: Zaia incontra console generale Elisabeth Lee Martinez

Venezia. 8 mar. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, la Console Generale degli Stati Uniti d’America, Elizabeth Lee Martinez. Zaia e la Martinez hanno considerato innanzitutto che le relazioni tra il Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano, il Veneto e la sua amministrazione regionale sono sempre state buone e produttive.Elizabeth Lee Martinez ha ringraziato il Governatore Zaia e la Regione per il supporto alla presenza militare statunitense in Veneto, e ha ricordato che numerose aziende americane, studenti e turisti hanno scelto di visitare questa regione o di venire a vivere, a studiare o lavorare qui.La diplomatica statunitense ha anche ringraziato il Presidente Zaia per il supporto dell’ufficio per le Relazioni internazionali della Regione nella promozione del Global Entrepreneurs Summit presso gli imprenditori locali.