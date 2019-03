8 marzo 2019- 12:14 Veneto - Usa: Zaia incontra console generale Elisabeth Lee Martinez (2)

(AdnKronos) - Durante l’incontro si è parlato del coinvolgimento del Consolato degli Stati Uniti in numerose iniziative culturali in Veneto. A Venezia, dove a maggio aprirà la 58a edizione della Biennale Arte intitolata “May You Live In Interesting Times”, l’artista americano Martin Puryear rappresenterà gli Stati Uniti con la mostra “Martin Puryear: Liberty”.Inoltre, il Consolato è attivo in Veneto nella promozione dell’innovazione tecnologica e della partecipazione delle donne agli ambiti della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM). Proprio oggi, 8 marzo, lo staff della Sezione Public Affairs del Consolato è a Vicenza con il Science Fellow dell’Ambasciata di Roma, la dottoressa Cinzia Zuffada, per un evento in occasione della giornata internazionale delle donne organizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza per quattrocento studenti delle scuole superiori. La dottoressa Zuffada è Associate Chief Scientist del Jet Propulsion Lab della NASA.