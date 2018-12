10 dicembre 2018- 14:22 Veneto: accordo in Regione tra Kelemata e sindacati per rilancio sito Martellago

Venezia, 10 dic. (AdnKronos) - Il tavolo regionale sulla vertenza Kelemata, convocato il 4 dicembre scorso dall’unità di crisi della Regione Veneto, oggi ha trovato positiva conclusione con l’accordo tra azienda e sindacati. L’intesa raggiunta si sostanzia nella condivisione periodica tra le parti di tutte le iniziative che l’azienda metterà in essere per il sito produttivo di Martellago (Venezia) e che la proprietà ha ribadito di considerare strategico per produzioni e fatturato della società del marchio cosmetico.Lo stabilimento di Martellago, quindi, non solo continuerà a vivere e a lavorare, ma sarà oggetto di un piano di rilancio. Le parti hanno condiviso un percorso di confronto e scambio che prevede incontri a cadenza trimestrale o su richiesta delle parti.Le parti hanno concordato, altresì, di mantenere aperto il tavolo regionale per possibili ulteriori confronti in sede istituzionale.