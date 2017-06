VENETO: AL VIA IL TURISMO SOCIALE E INCLUSIVO NELLE SPIAGGE (2)

30 giugno 2017- 18:29

(AdnKronos) - Dall’estate 2017, quindi, gli ospiti delle località balneari del Veneto con disabilità fisiche, motorie e sensoriali e le loro famiglie, le persone anziane, potranno avvalersi dell’assistenza di operatori socio-sanitari, colloquiare, per esempio, con un interprete in lingua dei segni, oppure disporre di servizi e attrezzature dedicati a chi ha problemi di mobilità. “In Europa si valuta che siano 37 milioni le persone con disabilità – sottolinea Caner –. Si tratta in molti casi di persone che dispongono di tempo libero e propensione al viaggio, con un potere d’acquisto analogo a quello di altre fasce di popolazione. Mi pare, quindi, doveroso e lungimirante dedicare attenzione a questi potenziali clienti, in termini di assistenza medica, produzione del benessere, attività e consigli per la salute, realizzando una rete integrata tra le strutture turistiche e ricettive delle nostre località balneari, i servizi socio sanitari, le amministrazioni comunali e il privato sociale”.