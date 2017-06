VENETO: AL VIA IL TURISMO SOCIALE E INCLUSIVO NELLE SPIAGGE (3)

30 giugno 2017- 18:29

(AdnKronos) - Caner ha quindi ringraziato in particolare Carlo Bramezza, direttore generale dell’Ulss n. 4, che in forza della grande esperienza acquisita in questi anni nel campo della medicina turistica internazionale, è stato prezioso capofila del progetto.Dal canto suo l’assessore Corazzari, esprimendo soddisfazione per la partecipazione al progetto del Consorzio Operatori Balneari di Rosolina Mare e dei bagni “Celeste” e “Scano Palo” di Porto Tolle, si è detto convinto che, più che mai in questo periodo, al concetto di vacanza sia necessario abbinare quello di sicurezza: “Sicurezza in senso ampio – ha detto –, intesa come offerta di servizi sociali e sanitari, ma anche come possibilità di trascorrere le vacanze in un ambiente tranquillo e presidiato. Ed è quello che il Veneto è in grado di offrire”.