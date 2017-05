VENETO: ANCE, CONDIVIDIAMO FILOSOFIA NUOVA LEGGE SU CONSUMO SUOLO

30 maggio 2017- 16:43

Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - “È difficile esprimere un’opinione netta sulla nuova legge regionale sul consumo di suolo prima di averne esaminato il testo. Al di là delle semplificazioni del dibattito politico e di quello giornalistico, si tratta di un testo di legge molto articolato i cui effetti, a partire dall’indagine che coinvolgerà i Comuni sulla delimitazione dell’ “urbanizzazione consolidata” sino alla definizione della capacità edificatoria nella fase transitoria, dovranno essere monitorati con molta attenzione”, è il commento di Giovanni Salmistrari, presidente di Ance Veneto, sull’approvazione della nuova legge sul consumo di suolo approvata dal Consiglio regionale Veneto. "Se il dibattito -continua Salmistrari- si sposta sul piano del principio e della filosofia della legge, la posizione dell’Ance è molto chiara: il contenimento del consumo di suolo, accompagnato da efficaci politiche a sostegno della rigenerazione urbana, sarà inevitabilmente tra i capisaldi delle politiche di pianificazione urbanistica dei prossimi anni. Uno sviluppo basato su una previsione di crescita demografica non più attendibile e che non tenga conto di una necessaria rivitalizzazione dei centri città è destinato a creare nuovi squilibri economici e imprenditoriali". "Come ogni grande trasformazione, d’altro canto, occorre naturalmente un approccio graduale. Non si può pensare di bloccare da subito ogni intervento per il quale non sia sufficiente un titolo edilizio diretto, anche se il promotore ha già stipulato con il Comune la convenzione urbanistica. Bisogna rispettare i diritti acquisiti e crediamo, a una prima analisi, che la legge ne abbia tenuto conto. Ora occorre far partire seriamente il mercato della rigenerazione urbana", spiega.