11 ottobre 2018- 19:13 Veneto: Anci, Consiglio autonomie locali strumento importante istanze territori (2)

(AdnKronos) - I componenti elettivi sono i seguenti: dieci sindaci di comuni non capoluogo di provincia di cui sei appartenenti a comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e comunque di cui almeno uno per provincia; due presidenti di unioni di comuni; un presidente di unione montana.Il CAL, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla presente legge, svolge attività consultiva, concertativa e propositiva, nei casi previsti dallo Statuto nonché da leggi e regolamenti regionali, su temi che riguardano da vicino gli enti locali.“L’elezione del Consiglio delle Autonomie Locali è un passo importante per portare la voce dei sindaci in consiglio regionale su tematiche che toccano da vicino i territori ed i Comuni. Con la presenza di questo organo l’ottima interlocuzione tra Comuni e Regione fortemente sostenuta dall’Anci Veneto, in questi anni, potrà avere una spinta ancora maggiore portando a delle decisioni amministrative in grado di mettere al centro il cittadini rispondendo ai bisogni ed alle priorità del territorio”., sottolinea.