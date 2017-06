VENETO: ARPAV, MARE E LAGHI, CONTROLLI OK SU ACQUE DI BALNEAZIONE

Venezia, 15 giu. (AdnKronos) - E’ iniziata il 15 maggio scorso la stagione balneare in Veneto e si concluderà il prossimo 15 settembre con un programma di 1044 campioni d’acqua su 174 punti di controllo dei 147 Km di costa in collaborazione con la Direzione Marittima di Venezia, da parte dell'Arpav.Il primo monitoraggio realizzato durante la stagione balneare, tra il 29 e il 31 maggio per Adriatico, lago di Garda e specchio nautico di Albarella e tra il 5 e il 7 giugno per i laghi del bellunese e del trevigiano, conferma sulla base dei risultati delle analisi, la piena conformità ai requisiti previsti per la balneabilità.Come sono state classificate le acque nel 2016? Alla fine della scorsa stagione balneare il giudizio sulle acque, classificazione, adottato dalla Regione su proposta di Arpav, sui dati dal 2013 al 2016, indica che su un totale di 169 acque di balneazione in esame in Veneto, ben 163 sono risultate di classe “eccellente” e le restanti 6, di classe “buona”.