16 ottobre 2019- 10:44 Veneto: assegno per il lavoro, oltre 30 mila beneficiari in meno di 2 anni (2)

(Adnkronos) - I 30.291 assegni rilasciati dai Centri per l’Impiego del Veneto distribuiti in maniera omogenea sul territorio: l’80% è concentrato nelle province di Padova (6.176 assegni rilasciati), Treviso (6.102), Vicenza (6.079) e Verona (5.603). Un ulteriore 12% è stato rilasciato dai Centri per l’Impiego di Venezia (3.078), più marginale l’impatto a Rovigo (1.163) e Belluno (1.019). I beneficiare sono equamente distribuiti tra i due sessi, il 78% è di cittadinanza italiana e circa il 70% ha più di 40 anni. Per richiedere l’Assegno per il lavoro è sufficiente recarsi presso il Centro per l’Impiego del proprio territorio ed essere in possesso dei requisiti previsti: disoccupazione, età superiore ai 30 anni, residenza o domicilio in Veneto.