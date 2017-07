VENETO: ASSESSORE BOTTACIN, PER DIFESA IDRAULICA STIAMO PROCEDENDO A GRANDI PASSI

26 luglio 2017- 15:54

Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - Le violente precipitazioni di questi ultimi giorni hanno riproposto il tema della sicurezza idraulica del territorio veneto. Informazioni e dati puntuali sullo stato di attuazione dei lavori di difesa del suolo realizzati, in fase di realizzazione e pronti a partire nell’anno in corso sono stati forniti oggi dall’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin. Un “pacchetto” di interventi che tocca i 600 milioni di euro, utilizzando risorse regionali, nazionali ed europee: non si tratta solo di grandi opere, come i bacini di laminazione, ma anche di lavori di difesa idraulica minori e di sistemazione idraulico-forestale che hanno comunque un grande impatto sulla sicurezza dei territori interessati. “In generale – ha detto l’assessore – nel dare le priorità seguiamo un tipo approccio impostato secondo criteri legati all'indice di rischio. E’ sicuramente un percorso lungo, ma che deve essere fatto. Noi lo abbiamo intrapreso e i risultati ci sono”. Dopo l’alluvione del 2010, sotto la supervisione del prof. Luigi d’Alpaos è stato infatti redatto un piano che individua tutti gli interventi necessari in una regione dove nei precedenti 80 anni non era stata realizzata nessuna nuova opera di difesa. “La spesa complessivamente individuata – ha aggiunto l’assessore - ammonta a 2,7 miliardi di euro, una cifra esorbitante per le sole finanze regionali".