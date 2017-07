VENETO: ASSESSORE BOTTACIN, PER DIFESA IDRAULICA STIAMO PROCEDENDO A GRANDI PASSI (2)

26 luglio 2017- 15:54

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per quanto riguarda le grandi opere infrastrutturali, quelle in fase di attuazione ammontano 255.250.000 euro e quelle in fase di programmazione a 214.100.000 euro. Sono interventi che impegnano cifre considerevoli e finalizzate alla difesa di interi centri abitati. In avanzata fase di realizzazione ci sono, ad esempio, il Bacino di laminazione in Comune di Caldogno (41 milioni) collaudato nel corso del 2017; il Bacino in comune di Trissino (25 milioni), realizzato al 60%; il Bacino della Colombaretta in Comune di Montecchia di Crosara (11 milioni), realizzato al 90%. In fase di prossimo avvio dei lavori ci sono il Bacino sul Muson (18 milioni) nei Comuni di Riese Pio X e Fonte, il Bacino di San Lorenzo (5 milioni) nei Comuni di Soave e San Bonifacio, e il Bacino sul Bacchiglione, a monte di viale Diaz in Comune di Vicenza (18 milioni). L’assessore ha ricordato che fra la grandi opere ci sono anche gli interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore in comune di Venezia, finanziati con fondi statali per 62 milioni di euro.Per quanto si riferisce agli interventi di difesa idraulica a cura Geni Civili quelli attuati e in fase di attuazione ammontano a circa 33 milioni di euro e quelli in fase di avvio a più di 18,5 milioni di euro): si va dalla manutenzione ordinaria alla realizzazione di opere ex novo, distinte fra quelle eseguite nelle zone montane prettamente di difesa idrogeologica, quelle realizzate in pianura di difesa idraulica e quelle riguardanti la fascia costiera che spaziano da interventi di ripascimento ad interventi di realizzazione di opere rigide di difesa costiera (pennelli e barriere sommerse).