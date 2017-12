VENETO: ASSESSORE CANER, LAVORIAMO INSIEME AD AURONZO PER RILANCIO CADORE

11 dicembre 2017- 16:46

Venezia, 11 dic. (AdnKronos) - L’assessore al turismo e all’economia montana della Regione del Veneto, Federico Caner, ha incontrato stamane nel municipio di Auronzo di Cadore il sindaco Tatiana Pais Becher e la giunta comunale per un confronto a “tutto campo” non solo sulle tematiche relative alla promozione e all’accoglienza turistica, ma più complessivamente sulle opportunità di sviluppo della nota località della Val d’Ansiei.“Abbiamo convenuto – spiega Caner – sulla necessità di mettere in atto una strategia che valorizzi le risorse di quest’area e in particolare quella del Monte Agudo, sia relativamente all’offerta invernale che a quella estiva”.