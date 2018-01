VENETO: ASSESSORE LANZARIN, NUOVE REGOLE PER RIFORMA IPAB (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il convegno ha offerto l’occasione di un confronto a 360° con tecnici, amministratori, consiglieri regionali, rappresentanti degli operatori e degli enti locali, moderato da Lisa Zanardo, presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della regione (authority costituita dal ministero della Funzione pubblica e dall’autorità nazionale anticorruzione per promuovere l’efficienza e l’efficacia delle amministrazioni pubbliche e garantire i migliori servizi ai cittadini). Sono intervenuti Francesco Longo, docente della Bocconi che ha disegnato gli scenari in Europa e delle diverse regioni italiane dei sistemi di assistenza e di cura della terza e quarta età, Paolo Piva, docente del dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Padova che ha approfondito la natura delle Ipab tra pubblico e privato, Franco Botteon, direttore del personale della regione Veneto, e i presidenti e direttori di alcune delle più importanti Ipab del Veneto: Paolo Zanardi del Mariutto di Mira, Stefano Gallo della Moretti Bonora di Camposampiero, Luigi Caldato dell’Israa di Treviso, Lucio Turra dell’Ipab di Vicenza, Daniele Pozzati del Pio Ospizio San Michele di Nogara e Roberto Volpe, della fondazione Marzotto e presidente di Uripa, il ‘sindacato’ delle strutture assistenziali in Veneto.