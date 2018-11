5 novembre 2018- 12:37 Veneto: assessore Lanzarin, Regione capofila per azioni contro violenza su donne (2)

(AdnKronos) - "L’adesione al progetto europeo ASAP ci aiuterà a studiare le esperienze maturate all’estero, a condividere modelli e strategie di intervento e ad affinare la rete dei servizi e delle competenze. Approfondire la conoscenza e le problematiche degli autori di violenza e interrogarsi su come intervenire efficacemente significa potenziare il raggio degli interventi di prevenzione e lavorare per un approccio sistematico al fenomeno dei maltrattamenti dei comportamenti violenti nella relazione tra uomo e donna”, ha spiegato.L’orientamento diffuso a livello internazionale, e ribadito dalla Convenzione di Istanbul e dal Piano strategico nazionale contro al violenza, è affiancare le azioni repressive e di pena nei confronti dei maltrattanti anche con adeguate attività di formazione e di recupero per prevenire le recidive. Rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le strutture che accolgono e sostengono le donne vittime di violenza con quelle che lavorano sugli autori di violenze rafforza la prevenzione e contribuisce a promuovere un cambiamento di mentalità e di atteggiamenti.