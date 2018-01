VENETO: ASSESSORE LANZARIN, RIFORMA IPAB ENTRO IL 2018

23 gennaio 2018- 12:47

Venezia, 23 gen. (AdnKronos) - “Il 2018 sarà l’anno della riforma delle Ipab in Veneto”, ha annunciato l’assessore al sociale della Regione Veneto Manuela Lanzarin presentando i nuovi accordi contrattuali tra Regione e Centro di servizio, metà dei quali sono istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Intanto domani, a Venezia, nel palazzo Grandi Stazioni a Santa Lucia, l’assessorato regionale fa il punto con giuristi, tecnici e i rappresentanti di alcune tra le più importanti istituzioni pubbliche del Veneto sulle possibili soluzioni normative per accompagnare la trasformazione giuridica delle Ipab, alla luce del progetto di legge proposto dalla Giunta regionale del Veneto e attualmente al vaglio del Consiglio.Le opportunità e le criticità della normativa nazionale su Ipab e aziende pubbliche di servizi saranno approfondite da Francesco Longo, docente dell’università Bocconi, uno dei massimi esperti del settore. La diverse soluzioni normative per definire le Ipab tra pubblico e privato e i contenuti del progetto di legge regionale di riforma saranno esplorate da Paolo Piva, docente di diritto dell’Unione Europea all’Università di Padova. Franco Botteon, direttore del personale della Regione Veneto, affronterà gli effetti della riforma sul personale in termini di contratto, inquadramento, diritti e tutele.