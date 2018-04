22 aprile 2018- 16:54 Veneto: assessore Marcato, la madre di tutte le battaglie per le imprese è l'innovazione

Venezia, 22 apr. (AdnKronos) - In Veneto la crisi è ormai alle spalle, ma la Regione non abbassa la guardia, ed anzi rilancia con azioni propulsive dell'economia, del lavoro, dell'occupazione. A farsene interprete è l'assessore regionale all'economia Roberto Marcato che all'Adnkronos, spiega come: "le imprese venete attive a fine 2017 erano 434.137, con 2.125.690 occupati complessivi. Ma, i dati più?importanti vengono dalla disoccupazione che è scesa al 6, 8 pc.., il dato piuù basso nel Paese. Così come il Pil regionale che ha fatto segnare un + 1,7 p.c., corrispondente a 159,6 mld di euro, la crescita più alta tra le Regioni"."Ma ciò che mi ha più piacere sottolineare è che sono state smentite le analisi di molti economisti che alla vigilia della crisi avevano previsto la fine del modello veneto delle piccole e medie imprese, e che secondo queste previsioni non sarebbero sopravvissute, ed invece non è stato così: le nostre Pmi sono ancora oggi vive e venete. Anche nei momenti più bui della crisi i nostri imprenditori si sono rimboccati le maniche ed hanno alzato le saracinesche delle loro aziende giorno dopo giorno - sottolinea Marcato - E questo anche perchè, i giovani imprenditori, che sanno sostituito i padri nelle loro aziende, hanno accresciuto l'innovazione e la ricerca, puntando sempre di più su prodotti di eccellenza che si impongono sui mercati e non soffrono la concorrenza". "E, per sostenere l'innovazione sempre più necessaria per le nostre Pmi, la Regione Veneto, insieme all'Università di Padova, ha realizzato un 'Piano Industriale di Rete' che grazie a fondi Ue mette a disposizione 600 milioni di euro per reti trasversali di impresa. Perchè l'innovazione - sottolinea l'assessore veneto - è per me 'la madre di tutte le battaglie', che vogliamo combattere e vincere".