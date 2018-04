22 aprile 2018- 16:54 Veneto: assessore Marcato, la madre di tutte le battaglie per le imprese è l'innovazione (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Un secondo fronte che abbiamo attivato è la diffusione su tutto il territorio regionale della banda ultra larga - spiega Marcato- che deve essere presente anche nelle aree meno profittevoli per le imprese di tlc. Grazie ad un accordo con il Mise, sono previsti 400 milioni di euro per diffondere le nuovi rete ovunque. E così, con questi due piani arriviamo ad un totale di un miliardo di euro di investimenti a favore delle imprese venete".Ma, non basta, l'assessore veneto all'Economia ricorda che bisogna "far superare alle nostre aziende i problemi di credito causati dalla crisi delle due banche: Bpvi e Veneto Banca. A causa di quei crack, molte delle nostre aziende si trovano oggi in gravi difficoltà sul fronte del credito. Per questo, come Regione Veneto abbiamo messo a disposizione 40 milioni di euro a favore delle aziende che sono sotto i parametri di Basilea, e con Veneto Sviluppo stiamo studiando un nuovo pacchetto di garanzie per queste imprese".E l'assessore ci tiene poi a sottolineare che: "Il Veneto non sta andano bene grazie alla ripresa. Ma il Veneto è stato uno dei motori della ripresa, con i nostri imprenditori, in primis quelli che rappresentano le nuove generazioni, che spingono sempre di più sull'eccellenza. Un'eccellenza ineguagliabile. Esempi di questa eccellenza sono venuti dal Vinitaly: il Prosecco della Colline trevigiane, l'Amarone di Verona, Il Durello di Vicenza non hanno avuto rivali". "I nostri imprenditori - spiega ancora Marcato - sono sempre stati bravi a produrre, oggi sono diventati bravi anche a vendere, andando in giro per il mondo".