22 aprile 2018- 16:54 Veneto: assessore Marcato, la madre di tutte le battaglie per le imprese è l'innovazione (3)

(Adnkronos) - E, alla vigilia della festa del Primo Maggio, l'assessore veneto all'economia infine non manca di rilanciare una battaglia che gli sta particolarmente a cuore: quella della chiusura degli esercizi commerciali: "l'altro giorno ho portato in giunta regionale una delibera su un progetto di legge statale che prevede di tenere chiuso nelle 12 festività religiose e laiche nazionali"."Sulla necessità di limitare le aperture festive – spiega Marcato - si erano da tempo espressi favorevolmente tutti gli schieramenti politici, ma la precedente legislatura si è conclusa senza risultati. Molte promesse sono state fatte in campagna elettorale e il Veneto non vuole che le acque tornino a ristagnare, visto che anche per le prossime festività del 25 aprile e del 1° maggio molti centri commerciali resteranno aperti. Per questo vogliamo mettere nelle mani del nuovo Parlamento uno strumento legislativo già pronto che introduca alcune limitazioni alla liberalizzazione degli orari, attraverso la previsione di dodici giornate festive, laiche e religiose, in cui gli esercizi commerciali siano tenuti all'osservanza dell'obbligo di chiusura"."La questione centrale – spiega - è quella delle aperture senza nessun criterio di ragionevolezza, competenza di cui le Regioni sono state espropriate. La proposta normativa del Veneto muove dall'oggettiva esigenza di contrastare i negativi effetti che si sono determinati nel tempo con la liberalizzazione degli orari di vendita, sia sotto il profilo dello sviluppo economico sia sul piano etico e sociale".