22 novembre 2018- 12:19 Veneto: assessore Marcato, non c'è sviluppo senza banda larga

Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - “Non c’è sviluppo se non c’è infrastrutturazione tecnologica”: lo ha affermato l’assessore regionale allo sviluppo economico del Veneto, Roberto Marcato, partecipando oggi a Mestre ad un momento di incontro e dibattito sullo stato di avanzamento del Piano strategico nazionale e sugli interventi previsti sul territorio veneto per la banda ultra larga. L’iniziativa è stata promossa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con la Regione.“Il Piano di Sviluppo della Banda Ultra Larga – ha sottolineato Marcato - nasce dal confronto con il Ministero per lo Sviluppo Economico. Consentirà di realizzare in tutti i comuni veneti un’infrastruttura di rete che permetterà di fornire a tutti almeno i 30 Mbps, e in molte aree di realizzare un’infrastruttura in grado di abilitare i 100 Mbps. In tutti i comuni veneti infatti è presente almeno una delle quasi 10 mila aree “bianche” censite da Infratel, ovvero quelle definite a fallimento di impresa e non servite dagli operatori. Il bando è stato vinto da Open Fiber, la società attiva in tutto il territorio nazionale per costruire e gestire quest’infrastruttura in fibra ottica che rimarrà di proprietà pubblica”.