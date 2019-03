14 marzo 2019- 14:42 Veneto: assessore Marcato, 'Ue tenga conto peculiarità nostre imprese'

Venezia, 14 mar. (AdnKronos) - “La struttura imprenditoriale del Veneto, fatta per il 90% da piccole e piccolissime imprese, è diversa da altre realtà. Siamo diversi ma questa diversità è un’assoluta ricchezza. Quando si immaginano strategie intelligenti occorre tener conto di queste peculiarità e noi chiediamo all’Europa di farlo”. Con questa sollecitazione l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato ha aperto a Venezia la conferenza internazionale del progetto di Cooperazione Territoriale Spazio Alpino S3-4AlpClusters, inserito nella macro-strategia europea chiamata in breve EUSALP. Organizzato dalla Regione del Veneto e da Veneto innovazione, al centro dell’evento è stato posto il tema di come meglio implementare le strategie di specializzazione intelligente regionali, le cosiddette S3, attraverso i cluster (aggregazioni di imprese, reti innovative o distretti), con riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea. Oltre al Veneto, sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni europee e di regioni dello spazio alpino come Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e di Trento, Baden-Württemberg, Baviera, Alta Austria, Salisburgo, Franche-Comté e Slovenia.