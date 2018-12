5 dicembre 2018- 16:29 Veneto: assessore Marcato, un ulteriore mln di euro per riconversione industriale (2)

(AdnKronos) - In particolare, con queste risorse viene rafforzata la possibilità, nell’ambito delle azioni destinate all’area di crisi nel periodo 2018-2020, di sostenere gli investimenti per eventuali progettualità industriali di grandi dimensioni (superiori ai 20 milioni di euro) e con rilevanti impatti occupazionali, con formule come ad esempio i contratti di sviluppo, come già avvenuto nel caso dello stabilimento Pilkington di Porto Marghera. L’accordo prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico intervenga con 20 milioni di euro concedibili, per sostenere i progetti di investimento industriale di entità compresa tra 1,5 e 20 milioni di euro. Da parte sua la Regione si è impegnata a destinare altri 6,7 milioni di euro per gli interventi a sostegno dell’occupazione, della riqualificazione e dell’adeguamento professionale dei lavoratori. Inoltre, nei bandi POR FESR della Regione una premialità viene attribuita alle piccole e medie imprese dei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese che presentano progetti destinati allo sviluppo di quest’area di crisi industriale complessa.