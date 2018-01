VENETO: ASSESSORE REGIONALE, SU EMERGENZA FRANE IL GOVERNO BATTA UN COLPO

23 gennaio 2018- 16:46

Venezia, 23 gen. (AdnKronos) - “Una delle emergenze su cui non si può continuare a far finta di nulla è quella delle frane, per questo abbiamo chiesto più volte al governo nazionale di battere un colpo in tal senso”. A dirlo è l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Cristiano Corazzari che evidenzia come “solo in Veneto parliamo di oltre 9.400 siti che abbisognano di essere costantemente monitorati e quanto prima resi maggiormente sicuri, onde evitare tragedie come quelle che anche negli ultimi anni sono costate qualche vita umana”.“Per questo motivo – aggiunge - avevamo accolto con grande soddisfazione la promessa fatta a San Vito di Cadore dagli esponenti di governo ancora nel 2015 di un contributo di cento milioni per quella calamità e per altre frane presenti sul territorio veneto. Ad oggi purtroppo non è ancora arrivato un solo centesimo di quella promessa fatta ‘urbi et orbi’ a favor di telecamere. Ma noi continuiamo a insistere perché la sicurezza dei cittadini non può essere derubricata a slogan da campagna elettorale ed evidenziamo quelle che sono le attuali priorità”.